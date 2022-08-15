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Инфекционист Минздрава Чуланов: ношение масок снижает заболеваеомсть ОРВИ

Инфекционист Минздрава Чуланов: ношение масок снижает заболеваеомсть ОРВИ
flickr.com/Jernej Furman/ CC BY 2.0

Ношение масок в общественных местах поможет снизить заболеваемость респираторными инфекциями. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что важно соблюдать меры предосторожности. По его словам, ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями.

Чуланов указал, что на текущий момент во многих регионах мира, в том числе России, наблюдается рост числа заражений коронавирусом. По его словам, в преддверии эпидемического сезона ОРВИ это вызывает тревогу.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 ждет Россию в конце августа. Об этом информирует телеканал «360».

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