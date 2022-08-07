Инфекционист Малышев: рост заболеваемости COVID-19 не приведет к увеличению летальности

Подъем заболеваемости COVID-19 в России не повлечет роста летальности, поскольку болезнь теперь протекает менее тяжело. Таким мнением поделился врач-инфекционист Николай Малышев.
Эксперт считает, что заболеваемость COVID-19 будет расти в России до конца августа. Начало снижения показателя следует ожидать в сентябре, рассказал ТАСС Малышев.
«Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится», – заявил инфекционист.
Число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусом за сутки 6 августа возросло в России более чем на 19 тысяч, сообщил ранее оперштаба по борьбе с инфекцией. Показатель оказался максимальным с 30 марта текущего года.