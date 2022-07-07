Инфекционист Малышев предупредил россиян о риске сильной эпидемии гриппа осенью

Сильная эпидемия гриппа может наступить в России осенью 2022 года, не исключил доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Николай Малышев.
Россиянам следует уделить особое внимание своему здоровью и поддержанию иммунной системы. В первую очередь нужно привиться от гриппа и не забывать о противоэпидемиологических мерах.
«Например, в масках ходить не обязательно, но желательно», – отметил Малышев в комментарии Общественной Службе Новостей.
В последнее время все усиленно боролись коронавирусом, из-за чего грипп отошел на второй план. Поэтому в осенние месяцы может ощутимо вырасти заболеваемость, предупредил профессор.