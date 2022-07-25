Инфекционист Малышев назвал незначительным число заболевших «Кентавром» в Москве

С начала июля в Москве выявили пять случаев коронавируса, связанных с новым подвидом омикрон-штамма. ВОЗ определила новый субвариант как «требующий дальнейшего мониторинга».

Специальных тест-систем для выявления мутации «Омикрона» в российской столице тоже достаточно. Таким мнением поделился инфекционист Николай Малышев в беседе с РИА Новости .