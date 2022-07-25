Инфекционист Малышев назвал незначительным число заболевших «Кентавром» в Москве

Доля заразившихся новым штаммом коронавирусной инфекции «Кентавр» москвичей является незначительной.
Специальных тест-систем для выявления мутации «Омикрона» в российской столице тоже достаточно. Таким мнением поделился инфекционист Николай Малышев в беседе с РИА Новости.
С начала июля в Москве выявили пять случаев коронавируса, связанных с новым подвидом омикрон-штамма. ВОЗ определила новый субвариант как «требующий дальнейшего мониторинга».
Лучшей защитой от заражения COVID-19 является вакцина «Спутник Лайт». Ее эффективность составляет 74%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».