Инфекционист Тимаков назвал потливость ярко выраженным симптомом омикрон-штамма

Заразившиеся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции пациенты стали чаще жаловаться на повышенную потливость.

Активное выделение пота без видимой на то причины, особенно ночью, стало ярко выраженным симптомом «Омикрона». Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при "Омикроне" это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причем и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы — голова становится мокрая», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

Однако при заражении одним из предыдущих штаммов COVID-19 тоже возникал данный симптом. Но в тех случаях потливость была менее обильной, поэтому на нее реже обращали внимание.

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