Инфекционист Поздняков предупредил об изжоге и болях в животе из-за переедания яиц на Пасху

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Чрезмерное употребление яиц может обернуться проблемами со здоровьем, предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Куриные яйца выступают обязательным атрибутом Пасхи и славятся своими питательными свойствами. Они богаты различными полезными веществами, витаминами и микроэлементами.
Однако этот продукт довольно калорийный. Если человек съест много яиц, он рискует столкнуться с проблемой лишнего веса, тошнотой, рвотой, изжогой, болями в животе или обострениями болезней ЖКТ.
«Холециститы, кишечная непроходимость, панкреатиты — те патологии, которые могут возникнуть при переедании куриных яиц, испортить человеку праздник и добавить работу медикам», — приводит слова Позднякова «Газета.RU».
Оптимальным способом приготовления продукта является варка. Людям можно съедать не более трех яиц в день, подчеркнул медик.