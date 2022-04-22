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    Инфекционист Поздняков предупредил об изжоге и болях в животе из-за переедания яиц на Пасху

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Инфекционист Поздняков предупредил об изжоге и болях в животе из-за переедания яиц на Пасху

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    pixabay.com/PD

    Чрезмерное употребление яиц может обернуться проблемами со здоровьем, предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

    Куриные яйца выступают обязательным атрибутом Пасхи и славятся своими питательными свойствами. Они богаты различными полезными веществами, витаминами и микроэлементами.

    Однако этот продукт довольно калорийный. Если человек съест много яиц, он рискует столкнуться с проблемой лишнего веса, тошнотой, рвотой, изжогой, болями в животе или обострениями болезней ЖКТ.

    «Холециститы, кишечная непроходимость, панкреатиты — те патологии, которые могут возникнуть при переедании куриных яиц, испортить человеку праздник и добавить работу медикам», — приводит слова Позднякова «Газета.RU».

    Оптимальным способом приготовления продукта является варка. Людям можно съедать не более трех яиц в день, подчеркнул медик.

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