    В тренде

    Инфекционист Малышев призвал чаще гулять для снижения рисков возникновения COVID-19

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Инфекционист Малышев призвал чаще гулять для снижения рисков возникновения COVID-19

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Майские праздники потенциально способны повысить риски заражения коронавирусной инфекцией. Как минимизировать вероятность заболевания, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что на данный момент в стране сохраняется риск новой волны коронавируса. Глава ведомства отметил, что в связи с этим идет активная подготовка к возможному скачку заболеваемости. По словам Малышева, чтобы снизить риски заражения коронавирусом в мае, необходимо чаще гулять на улице, передает РИА Новости.

    «На свежем воздухе больше времени проводите, а не в помещении», — заявил инфекционист.

    Ранее Малышев оценил вероятность вспышки заболеваемости птичьим гриппом H3N8 после заражения жителя одной из китайских провинций. По мнению инфекциониста, подобное развитие событий исключено.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »