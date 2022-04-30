Инфекционист Малышев призвал чаще гулять для снижения рисков возникновения COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что на данный момент в стране сохраняется риск новой волны коронавируса. Глава ведомства отметил, что в связи с этим идет активная подготовка к возможному скачку заболеваемости. По словам Малышева, чтобы снизить риски заражения коронавирусом в мае, необходимо чаще гулять на улице, передает РИА Новости.