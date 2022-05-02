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    Инфекционист Малышев допустил повышение заболеваемости COVID-19 после праздников

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Инфекционист Малышев допустил повышение заболеваемости COVID-19 после праздников

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    pixabay.com

    Увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией возможно после майских праздников в Москве, однако оно не будет большим. Информацией об этом поделился врач-инфекционист Николай Малышев.

    Медик отметил, что даже Министерство здравоохранения предупреждало о потенциальном подъеме заболеваемости COVID-19. В данный момент меньше людей ездят в другие страны по понятным причинам, подчеркнул инфекционист.

    По словам врача, в Китае повышение стремительно произошло после Олимпийских игр. Это связано с миграцией населения. Малышев так ответил на вопрос РИА Новости, ожидается ли увеличение случаев COVID-19 в Москве после майских праздников.

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