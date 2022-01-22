Инфекционист Чуланов оценил возможность повторного заболевания COVID-19

Возможность повторно заболеть COVID-19 существует примерно у пяти процентов людей, сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

В этот показатель попадают люди с более слабым иммунитетом. У них, как правило, не формируется достаточная защита после первой болезни. Об этом специалист сообщил в эфире программы «Дайте сказать».

«Вообще это явление, скажем так, нечастое. То есть мы не можем сказать, что у нас все тотально по три-четыре раза переболевают. Пять процентов максимум, даже при "Омикроне" сейчас, заболевают повторно, это небольшой процент», — рассказал Чуланов.

Также существуют люди с первичным иммунодефицитом, отметил он. В силу врожденных особенностей у них не формируется защита, поэтому им не помогают даже прививки. Шанс заболеть повторно в таких случаях, соответственно, крайне высок.

При этом, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, при омикрон-штамме вероятность повторного заражения увеличилась до 15-20%. Ранее она составляла один-два процента.

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