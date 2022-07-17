Inews: МО Британии столкнулось с дефицитом переводчиков для обучения солдат ВСУ

Министерство обороны Великобритании не может найти необходимое число переводчиков для масштабной программы обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщают СМИ.
Как передает издание Inews, Лондон планирует каждые четыре месяца обучать до 10 000 украинских военных эксплуатации западных вооружений, однако неожиданные трудности возникли в связи с дефицитом переводчиков. Для решения проблемы военное ведомство опубликовало в соцсетях рекламу, приглашающую на работу людей, в достаточной степени владеющих английским и украинским языками.
«Министерство обороны изо всех сил пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими военными, которых в Соединенном Королевстве обучает британская армия», — сказано в материале.
При этом нехватка переводчиков ощущается настолько остро, что агентства по трудоустройству набирают даже не профессионалов, а хотя бы тех, кто владеет языками на уровне «выше среднего».