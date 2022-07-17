Inews: МО Британии столкнулось с дефицитом переводчиков для обучения солдат ВСУ

Как передает издание Inews, Лондон планирует каждые четыре месяца обучать до 10 000 украинских военных эксплуатации западных вооружений, однако неожиданные трудности возникли в связи с дефицитом переводчиков. Для решения проблемы военное ведомство опубликовало в соцсетях рекламу, приглашающую на работу людей, в достаточной степени владеющих английским и украинским языками.