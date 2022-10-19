Инъекция «Пенициллина» стала губительной для вируса натовских HIMARS

В ходе специальной военной операции было произведено успешное применение российского комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», передает РИА Новости.
Новинка ВС РФ сработала при «реальной контрбатарейной борьбе» и доказала свою высокую эффективность в противодействии системам НАТО, HIMARS, M777 и CAESAR.
По информации «Свободно прессы», разработка «Росэлектроники» является «новым лекарством» против вируса HIMARS.
«АЗТК “Пенициллин” фиксирует и анализирует тепловые и акустические волны, распространяющиеся в результате выстрелов (разрывов). Программно-аппаратный комплекс, оснащенный достаточно широким арсеналом средств обнаружения и анализа, производит высокоскоростную обработку и сортировку информации, после чего осуществляет оперативную ее передачу системам огневого поражения — авиационным экипажам, артиллерийским и ракетным расчетам. Время получения координат цели не превышает пяти секунд», — сказано в публикации.
Уточняется, что главной фишкой «Пенициллина» является отказ от использования радиоволн. За счет этого комплексы ВС РФ являются невидимыми для радиотехнической разведки ВСУ.
Таким образом, «инъекция» российского «Пенициллина» стала губительной для натовских HIMARS.