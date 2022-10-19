Инъекция «Пенициллина» стала губительной для вируса натовских HIMARS

«АЗТК “Пенициллин” фиксирует и анализирует тепловые и акустические волны, распространяющиеся в результате выстрелов (разрывов). Программно-аппаратный комплекс, оснащенный достаточно широким арсеналом средств обнаружения и анализа, производит высокоскоростную обработку и сортировку информации, после чего осуществляет оперативную ее передачу системам огневого поражения — авиационным экипажам, артиллерийским и ракетным расчетам. Время получения координат цели не превышает пяти секунд», — сказано в публикации.