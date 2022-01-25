Индустриальный проспект Петербурга закроют для водителей до октября

Индустриальный проспект Петербурга закроют для водителей до октября Новости
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Индустриальный проспект в Красногвардейском районе Петербурга закроют для водителей на полгода из-за ремонта дорожного полотна.

Отмечается, что ремонтировать будут участок проспекта от шоссе Революции до Российского путепровода. В последний раз дорогу там приводили в порядок 12 лет назад.

Согласно графику Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), движение на данном участке перекроют уже в конце апреля текущего года. При этом откроют движение только в конце октября, то есть через шесть месяцев, предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Подрядчика для выполнения ремонтных работ выберут на аукционе в феврале.

При этом состояние транспортной инфраструктуры Петербурга, по мнению горожан, оставляет желать лучшего: новые станции метрополитена так и не появляются, проезд дорожает, а город регулярно стоит в многокилометровых пробках. В частности, все эти проблемы обострились с наступлением зимы, поскольку администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не смогла наладить качественную работу коммунальных служб.

 
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