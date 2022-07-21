Индийцы тоже хотят в космос в качестве туристов. Страна собирается развивать данное направление

Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation; ISRO) работает над развитием возможностей космического туризма.





Источник говорит, что ISRO находится в процессе развития возможностей страны в этой области посредством демонстрации возможностей пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту. В каком виде всё это должно быть реализовано, пока не уточняется.

И это неудивительно, учитывая, что Индия хотя и достаточно давно является космической державой, самостоятельно собственных космонавтов на орбиту ещё не запускала. Соответствующая миссия как раз находится в процессе реализации. В частности, в космос отправят четырёх космонавтов в космическом корабле Gaganyaan, разработанном индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited.

Возвращаясь к космическому туризму, стоит отметить, что источник говорит о быстрых туристических полётах. При этом низкая околоземная орбита подразумевает именно полёт в космос, так как начинается она примерно со 150 км. То есть речь идёт о полноценном космическом полёте, а не суборбитальном, как в случае с многими компаниями, которые сейчас работают в отрасли космического туризма.