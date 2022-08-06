Индийский кроссовер Mahindra Scorpio-N за 15 000 долларов раскупают, как хитовые смартфоны. За минуту оформлено 25 000 заявок, сайт упал

В Индии стартовали предварительные продажи кроссовера Mahindra Scorpio-N, и популярности этой модели может позавидовать даже Tesla Cybertruck. Всего за минуту компания собрала 25 000 заявок на покупку, причем заявки – с депозитом в размере 227 долларов. То есть люди реально готовы купить авто.





Не удивительно, что при таком ажиотаже официальный сайт упал. Потенциальные покупатели с жалобами на недоступность web-ресурса хлынули в социальные сети, но ситуация, судя по всему, быстро разрешилась, так как за полчаса на авто было собрано 100 000 заявок на покупку. И все – с депозитом. Интересно, что у оформивших заявку на покупку есть время до 15 августа выбрать иную комплектацию или, например, двигатель, а вот после этого изменить уже ничего не получится. Поставки первых авто обещаны 26 сентября, Mahindra к декабрю собирается произвести более 20 000 авто, так что есть шанс, что все авто, заказанные в первую минуту, будут доставлены своим владельцам до конца года.





Почему Mahindra Scorpio-N стал хитом в Индии? Главное тут, конечно же, цена. Стоимость базовой версии составляет 15 200 долларов, цена топовой – 24 700 долларов. Но потом, с началом широкомасштабных продаж, автомобиль подорожает.





Mahindra Scorpio-N – компактный кроссовер, но способный вместить семь человек. Внутри – цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном, и медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также голосовым помощником Amazon Alexa. В Топовой версии – аудиосистема Sony с 12 динамиками.





Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем mStallion мощностью 197 л.с. и дизельным двигателем mHawk с объемом 2,2 литра и мощностью 175 л.с. Оба сочетаются с механической КПП или автоматической шестиступенчатой коробкой переключения передач. Базовые версии – моноприводные, топовые – полноприводные.