Индия запустила ракету SSLV с двумя спутниками. Но не очень удачно

Индия сегодня осуществила запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle). Об этом сообщила Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO). Цель миссии достигнута, но на заключительном этапе произошла потеря данных.

«Первый полет SSLV завершен. Все этапы выполнены, как планировалось. Потеря данных наблюдается на терминальной стадии. Проводится анализ, обновим информацию в ближайшее время», — заявили в ISRO.

Ракета-носитель была запущена с космодрома на острове Шрихарикота с двумя спутниками — студенческим и спутником дистанционного зондирования Земли. Малогабаритная SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 км).