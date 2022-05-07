Индия в 2024 году отправит к Венере автоматическую исследовательскую станцию

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Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх сообщил, что его ведомство планирует запустить автоматическую исследовательскую станцию к Венере в 2024 году, когда положение Венеры относительно Земли будет наиболее благоприятным для такого полета.

«Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал», – сказал Сомнатх.

Старт миссии запланирован на декабрь 2024 года, а выход станции на венерианскую орбиту – на следующий год, когда Земля и Венера окажутся близко друг от друга, что позволит достичь Венеры с минимальным расходом топлива. Окно для запуска довольно узкое: если не удастся запустить аппарат в 2024 году, то следующее удобное окно для запуска будет только через семь лет – в 2031 году.

Глава ISRO отметил, что у ведомства уже есть планы на то, какие исследования будет проводить индийский космический аппарат. Станция будет изучать процессы на поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ строения и динамики атмосферы, а также изучать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.

Следует отметить, что Индия имеет немалый опыт подготовки автоматических миссий к другим небесным телам Солнечной системы. Первая индийская лунная автоматическая станция «Чандраян-1» была выведена на орбиту Луны в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Индийская марсианская станция «Мангальян-1» была выведена на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Индия тогда стала первым государством мира, которому удалось доставить аппарат на орбиту Марса с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось. За прошедшие годы станция отправила на землю тысячи фотографий планеты общим объемом 2 ТБ, а также сделала снимки спутников Марса – Фобоса и Деймоса.

К слову, именно индийская компания будет выводить на орбиту часть спутников OneWeb вместо Роскосмоса (в начале марта этого года Дмитрий Рогозин поручил прекратить все пуски российских ракет в интересах британской OneWeb). Выводом на орбиту другой части спутников займется компания Илона Маска SpaceX.