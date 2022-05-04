Индия считает справедливой цену на российскую нефть ниже 70 долларов за баррель

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Индия рассчитывает покупать российскую нефть не дороже 70 долларов за баррель. Такая цена обусловлена рисками, связанными с импортом топлива в условиях санкций, сообщил телеканал NDTV.
На данный момент стоимость эталонной марки Brent на мировом рынке составляет порядка 105 долларов.
«Индия хочет закупать российскую нефть по цене 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок», — пояснил источник.
При этом NDTV уточняет, что сам импорт энергоресурса в Индию не подпадает под действие западных санкций. Трудности с поставками вызваны ограничениями в области страхования и давлением на Нью-Дели со стороны Вашингтона.
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