Индия с помощью Су-30 успешно запустила новую гиперзвуковую ракету

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В минобороны Индии отчитались об успешном испытании авиационной
версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.
Как отметили в военном ведомстве Индии, запуск новой гиперзвуковой
ракеты был осуществлен на
восточном побережье страны с борта истребителя российского производства Су-30МКИ. Утверждается, что
испытания прошли успешно, так как ракета с большой точностью поразила цель, в качестве которой
выступил списанный корабль ВМС, сообщает Life.
Поясняется, что к созданию авиационной
версии крылатой ракеты BrahMos в Индии приступили в 2016 году, когда ее
разработкой занялись российское НПО
машиностроения и индийская Организация оборонных исследований и разработок.
Производит ракету совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.
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