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    Индия с помощью Су-30 успешно запустила новую гиперзвуковую ракету

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Индия с помощью Су-30 успешно запустила новую гиперзвуковую ракету

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    Федеральное агентство новостей

    В минобороны Индии отчитались об успешном испытании авиационной
    версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.

    Как отметили в военном ведомстве Индии, запуск новой гиперзвуковой
    ракеты был осуществлен на
    восточном побережье страны с борта истребителя российского производства Су-30МКИ. Утверждается, что
    испытания прошли успешно, так как ракета с большой точностью поразила цель, в качестве которой
    выступил списанный корабль ВМС, сообщает Life.

    Поясняется, что к созданию авиационной
    версии крылатой ракеты BrahMos в Индии приступили в 2016 году, когда ее
    разработкой занялись российское НПО
    машиностроения и индийская Организация оборонных исследований и разработок.
    Производит ракету совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.

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