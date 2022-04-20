Индия с помощью Су-30 успешно запустила новую гиперзвуковую ракету

Как отметили в военном ведомстве Индии, запуск новой гиперзвуковой

ракеты был осуществлен на

восточном побережье страны с борта истребителя российского производства Су-30МКИ. Утверждается, что

испытания прошли успешно, так как ракета с большой точностью поразила цель, в качестве которой

выступил списанный корабль ВМС, сообщает Life.