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    Индия отказалась принимать японский самолет с гумпомощью для Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Индия отказалась принимать японский самолет с гумпомощью для Украины

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    pixabay.com

    Индия отказалась принимать японское воздушное судно с
    гуманитарной помощью для Украины. Информацией об этом поделилось агентство
    Киодо.

    Самолет должен был в апреле доставить помощь в Польшу и
    Румынию, которые являются соседями Украины, по линии комиссариата ООН по делам
    беженцев. Как перевалочные места используются Индия и ОАЭ.

    Вопрос был решен с Нью-Дели на рабочем уровне, однако в
    среду, 20 апреля, поступил отказ. Индийское правительство как причину назвало недостаточное
    согласование. Окончательное решение этого вопроса должны принять в пятницу, 22
    апреля. Один из участников заседания при этом сообщил, что Индия близка с
    Россией.

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