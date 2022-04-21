Индия отказалась принимать японский самолет с гумпомощью для Украины

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Индия отказалась принимать японское воздушное судно с
гуманитарной помощью для Украины. Информацией об этом поделилось агентство
Киодо.
Самолет должен был в апреле доставить помощь в Польшу и
Румынию, которые являются соседями Украины, по линии комиссариата ООН по делам
беженцев. Как перевалочные места используются Индия и ОАЭ.
Вопрос был решен с Нью-Дели на рабочем уровне, однако в
среду, 20 апреля, поступил отказ. Индийское правительство как причину назвало недостаточное
согласование. Окончательное решение этого вопроса должны принять в пятницу, 22
апреля. Один из участников заседания при этом сообщил, что Индия близка с
Россией.
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