Индия отказалась принимать японский самолет с гумпомощью для Украины

Вопрос был решен с Нью-Дели на рабочем уровне, однако в

среду, 20 апреля, поступил отказ. Индийское правительство как причину назвало недостаточное

согласование. Окончательное решение этого вопроса должны принять в пятницу, 22

апреля. Один из участников заседания при этом сообщил, что Индия близка с

Россией.