Индия ограничила экспорт пшеницы для контроля внутренних цен

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Министерство торговли и промышленности Индии сообщило о корректировках по направлению внешних поставок зерна.
Нью-Дели стремится удержать ценники на пшеницу на внутреннем рынке в рамках определенного уровня, поэтому правительство страны приняло решение о заморозке экспорта данного сырья.
«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен…, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — отметили в ведомстве.
Представители министерства указывают, что поставки могут снова разрешить для партий с безотзывными аккредитивными письмами, выпущенными до 13 мая, а также в том случае, если об этом особенно попросят власти соседних стран.
Минсельхоз США до этого прогнозировал падение глобального урожая пшеницы первый раз за последние четыре года. Согласно ожиданиям аналитиков, мировое производство зерна должно упасть в период с 2022 по 2023 год до 774,8 млн тонн (-4,5 млн тонн к сезону 2021-2022).