Индийский экстрасенс Арчена предрекла России тяжелые испытания и счастливое будущее

Индийский экстрасенс Арчена предрекла России тяжелые испытания и счастливое будущее Новости
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Россию ждут непростые времена, но сквозь все испытания она найдет дорогу к светлому будущему. Такое пророчество сделала ясновидящая из Индии Арчена.

Прорицательница родилась в семье браминов, которые представляют высшую касту страны, поэтому с детства она получила обширные знания об индийской магии. Экстрасенс способна погружаться в транс, сливаясь с потоком пронизывающей весь мир энергии, в котором она делает свои пророчества. После того как она вышла замуж за русского парня, Россия стала для нее вторым домом, и Арчена с удовольствием предсказывает судьбу РФ.

По ее словам, в будущем на долю Москвы придутся тяжелые испытания. Она предрекла войну с Китаем, которая окажет разрушительное воздействие на Сибирь. Кроме того, в трансе ясновидящая увидела большое военное противостояние между США и КНР, которое приведет к истреблению всего живого.

«России нужно быть осторожной с Китаем, потому что вещи не таковы, каковыми кажутся. Они не пожалеют ни природу, ни людей и пойдут на разрушение всего. Но это случится не в настоящее время, и даже не в близком будущем», — заявила Арчена.

Кроме того, Россию ждут и другие трудности, которых следует опасаться, в частности экономический кризис. Однако РФ полна позитивных вибраций, которые говорят, что в конечном итоге страна придет к счастливому будущему, заключила индийская прорицательница.

 
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