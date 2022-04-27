Индийская ONGC ищет судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской нефти

Согласно информации агентства, ONGC не нашла покупателей, из-за чего продала сырье индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Последняя должна была получить груз в начале мая, однако продавец так и не нашел судно для отправки в южнокорейский порт Йосу.