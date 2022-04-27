Индийская ONGC ищет судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской нефти

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Государственная энергетическая компания из Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC) занимается поиском судна для перевозки 700 тысяч баррелей сырой нефти из России, передает агентство Reuters.
Обычно нефть доставляется из терминала Де-Кастри на судах ледового класса в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, после чего ONGC передает нефть среднеазиатским покупателям.
После введения санкций против Москвы российским короблям стало сложнее обеспечивать страховое покрытие рейсов. Большинство судходных компаний воздерживаются от перевозок нефти в Азию из-за страха перед репутационными рисками.
Согласно информации агентства, ONGC не нашла покупателей, из-за чего продала сырье индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Последняя должна была получить груз в начале мая, однако продавец так и не нашел судно для отправки в южнокорейский порт Йосу.