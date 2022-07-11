Independent: жители Британии потеряли интерес к проблемам беженцев с Украины

Проблемы украинских беженцев все меньше интересуют жителей Британии, гласят результаты соцопроса, проведенного международной интернет-компанией YouGov.
Если в начале весны 42% жителей Туманного Альбиона заявляли, что количество переселенцев с Украины должно составлять «как минимум» десятки тысяч человек, то со временем ситуация изменилась. Новый опрос показал, что количество респондентов, которые придерживаются такой точки зрения, сократилось до 29%, передает Independent.
Ситуацию прокомментировала исполнительный директор местной благотворительной организации Кейт Браун. По ее мнению, жителей Британии все больше заботит высокая стоимость жизни, из-за чего проблемы украинских беженцев отходят на другой план.