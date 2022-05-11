Independent Media официально представил новые названия Cosmopolitan и Harper’s Bazaar

Медиахолдинг Independent Media официально представил новые названия журналов, которые ранее выпускались в партнерстве с Hearst: Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Men’s Health, Esquire и других. Сообщение появилось в телеграм-канале Independent Media.

Так, команда журнала Cosmopolitan представила новый проект под названием The Voice Mag — “ресурс для современных российских женщин, которые хотят быть в курсе всех событий и сами определяют, какой будет их жизнь”. Ранее в сети сообщалось, что журнал поменяет название на Cosmagazine.

Мужской журнал Men’s Health получил название Men Today и сохранил свою повестку: ЗОЖ, технологии, бизнес, автомобили, мода, культура и отношения.

Издание “Домашний очаг” продолжит работу под названием “Новый очаг”, “Популярная механика” будет называться TechInsider. Журнал Esquire получил название “Правила жизни” — так назывался один из самых популярных разделов издания.

Команда журнала Harper’s Bazaar представила проект The Symbol — издание “о вещах, людях и событиях, которые становятся символами времени”. Grazia и Robb Report будут продолжать работать в прежнем режиме.

Как ранее рассказала в интервью Peopletalk гендиректор компании Наталья Веснина, редакции изданий будут сохранены. Однако телеграм-канал “Антиглянец” со ссылкой на инсайдеров пишет, что у издания The Symbol (бывший Harper’s Bazaar) будет другой главный редактор, который придет на смену Дарье Веледеевой.