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Independent: Британия проведет «учения» по отключению газовых электростанций

Independent: Британия проведет «учения» по отключению газовых электростанций
pxhere.com

Великобритания планирует провести «учения» с отключением газовых электростанций, чтобы проработать «худший» сценарий грядущей зимы, сообщает газета Independent со ссылкой на источники в правительстве, передает РИА Новости.

«Учения» планируется провести в сентябре или октябре, поскольку правительство королевства крайне озабочено ситуацией, сложившейся в энергетической сфере.

«Мы испытываем очень серьезные сценарии. Это не маловероятные сценарии», — пояснил один из собеседников газеты.

pxhere.com
pxhere.com

Лондон рассматривает и возможность ограничения в поставках электроэнергии со стороны Норвегии и Франции, сказано в публикации. Если объем поставок сократится, нормированного потребления не избежать. Например, возможен вариант, когда электричество будет в британских домах только по шесть часов в сутки.

«Забудьте о просто работе из дома, речь может идти о январе под девизом “Отключитесь от сети дома”», — пояснил настроения в высоких кабинетах другой источник газеты.

Согласно данным издания, Лондон обсуждает также риски, связанные с отказом населения оплачивать счета за электроэнергию.

Блэкаут и «электричество по часам» — не единственные ограничения, с которыми очень скоро могут столкнуться британцы. По мнению обозревателей Bloomberg, часть населения уже ограничивает себя в потреблении пищи, а в дальнейшем подобных явлений будет только больше.

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RusNewsToday24
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