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    Индексация зарплат и повышение выплат: экономист Ордов рассказал о новых мерах поддержки россиян

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Индексация зарплат и повышение выплат: экономист Ордов рассказал о новых мерах поддержки россиян

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    Федеральное агентство новостей

    Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут
    проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Экономист,
    заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин
    Ордов рассказал «Народным Новостям», что бюджет РФ позволяет обеспечить
    граждан новыми пособиями.

    Путин отметил, что инфляция в России сейчас стабилизируется,
    однако указал, что ее рост в предыдущие недели уже сказался на бюджете россиян.
    Ордов рассказал, что федеральный бюджет испытывает абсолютное переполнение.

    «У нас был плановый профицит бюджета, поэтому мы понимаем, что средства существуют. В 2023- 2024 году ЦБ планирует вернуть инфляцию к 4%, такие меры вполне разумные», — рассказал экономист.

    Ордов подчеркнул, что ЦБ обеспечил контроль за курсом рубля.
    Он отметил, что все импортируемые товары, которые на российском рынке имеют
    достаточно существенное влияние, находятся в зоне регулирования повышения цен.

    Ранее «Народные Новости» писали, что российские пенсионеры
    могут получить новую выплату в мае. Отмечается, что она будет рекордной за
    последние несколько лет и охватит многие малозащищенные категории жителей
    страны.

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