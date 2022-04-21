Индексация зарплат и повышение выплат: экономист Ордов рассказал о новых мерах поддержки россиян

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут
проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Экономист,
заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин
Ордов рассказал «Народным Новостям», что бюджет РФ позволяет обеспечить
граждан новыми пособиями.
Путин отметил, что инфляция в России сейчас стабилизируется,
однако указал, что ее рост в предыдущие недели уже сказался на бюджете россиян.
Ордов рассказал, что федеральный бюджет испытывает абсолютное переполнение.
«У нас был плановый профицит бюджета, поэтому мы понимаем, что средства существуют. В 2023- 2024 году ЦБ планирует вернуть инфляцию к 4%, такие меры вполне разумные», — рассказал экономист.
Ордов подчеркнул, что ЦБ обеспечил контроль за курсом рубля.
Он отметил, что все импортируемые товары, которые на российском рынке имеют
достаточно существенное влияние, находятся в зоне регулирования повышения цен.
Ранее «Народные Новости» писали, что российские пенсионеры
могут получить новую выплату в мае. Отмечается, что она будет рекордной за
последние несколько лет и охватит многие малозащищенные категории жителей
страны.