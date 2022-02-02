Индексация выплат: что изменится в России с 1 февраля

Индексация выплат: что изменится в России с 1 февраля Новости
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С 1 февраля в России изменятся суммы социальных выплат. Какие слои населения смогут рассчитывать на эти выплаты, что за документы для них нужны и когда пособия будут доступны, рассказывают «Народные Новости».

Семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, Героям России, а также людям, получившим производственные травмы, с 1 февраля увеличат социальные выплаты. С таким заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Ежемесячные пособия будут увеличены представителям этих социальных групп на 8,4% в соответствии с уровнем фактической инфляции.

Определенная категория российских пенсионеров сможет получить доплаты в феврале

Отдельная категория российских пенсионеров  в феврале так же сможет рассчитывать на  доплату, сумма которой может составлять 6500 рублей. Претендовать на эту выплату смогут граждане, которым исполнилось 80 лет, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Для категории этих пенсионеров сумма фиксированной доплаты к пособию будет увеличена вдвое.

Определенная категория российских пенсионеров сможет получить доплаты в феврале

Работающие пенсионеры так же смогут рассчитывать на выплаты, сумма которой в среднем составит 2000 рублей. Рассчитывать на эту выплату смогут работающие пенсионеры, передает PRIMPRESS.

Индексация выплат: что изменится в России с 1 февраля

Согласно одной из статей Трудового кодекса РФ, ежегодная индексация зарплат должна осуществляться с учетом инфляции и среднего роста цен на потребительские товары. По данным Росстата, цены за 2021 год выросли в среднем на 8,39%. Именно этот показатель взят за основу для индексации зарплат с февраля.

Индексация выплат: что изменится в России с 1 февраля

Кроме того, материнский капитал также проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции. С февраля 2022 года выплата на первого ребенка составит 24,5 тыс. рублей и 693,1 тыс. рублей — на второго, если родители не получали выплат за первенца. Если же деньги семья получила, то на второго ребенка положена выплата в 168,6 тыс. рублей. Пособие для опекунов при усыновлении также повысят. С февраля усыновители будут получать от 20,4 до 156,4 тыс. рублей при передаче ребенка в семью.

Индексация выплат: что изменится в России с 1 февраля

Пособия вырастут и для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, выплата с февраля составит 3100 рублей в месяц. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать каждый месяц 4700 рублей.

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