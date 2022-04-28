«Индекс шашлыка» вырос в России на 31%

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Шашлыки обойдутся россиянам в грядущие майские праздники дороже. В апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, передают «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов ресурса «Чек Индекс».
Специалисты проанализировали данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля. Средний чек за указанный набор в текущем месяце составил 2484 рубля против 1901 рубля в апреле 2021 года.
Наряду с этим продажи такого «набора» в натуральном выражении уменьшились. В апреле жители России купили на 20% меньше товаров для пикника, чем в предыдущем году. Причиной тому может быть позднее начало весны, объяснили аналитики.
При этом на полках российских магазинов подешевел сахарный песок. В среднем с 16 по 22 апреля цены на это продукт снизились на 1,1%, передает «ФедералПресс».