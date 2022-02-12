Имущество покойной Евгении Брик могут разделить между тремя наследниками

Звездный юрист Жанна Маргулис рассказала, как может проходить процесс раздела имущества скончавшейся 10 февраля актрисы Евгении Брик. Если знаменитость не составляла завещание, то ее наследство будет разделено между тремя ближайшими родственниками.

Адвокат считает, что в случае отсутствия брачного договора обладателями прав на имущество покойной артистки является ее супруг Валерий Тодоровский, девятилетняя дочь, а также пожилая мать. При этом в ходе раздела должна быть определена супружеская доля, которая традиционно составляет 50% от нажитого за годы семейной жизни имущества, пояснила Маргулис.

«Остальное имущество в случае отсутствия завещания распределяется между наследниками первой очереди — это родители, дети и супруг», — цитирует юриста издание Teleprogramma.pro.

Евгения Брик, хорошо известная широкому зрителю по ключевым ролям в фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил», умерла в США в возрасте 40 лет. У нее осталась девятилетняя дочь Зоя, появившаяся в браке актрисы с режиссером Валерием Тодоровским. Причиной смерти звезды стала продолжительная болезнь, которую она скрывала от общественности.

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