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Импортозамещающее ПО для оптимизации работы сферы ЖХК разрабатывают в Ульяновской области

Импортозамещающее ПО для оптимизации работы сферы ЖХК разрабатывают в Ульяновской области
www.pexels.com

Ульяновская компания «АИС Город» разрабатывает ПО, которое поможет россиянам экономить время при решении вопросов с ЖХК и паспортным столом. Об этом сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте» под названием «Наша страна Россия».

Через приложение россияне смогут отправить жалобу на неубранный снег, вызвать сантехника, снять показания счетчиков или получить новый паспорт.

Заявки от населения будет принимать и распределять по управляющим компаниям Единая диспетчерская служба.

«АИС Город» полностью заменяет импортное ПО и уже успешно используется в некоторых регионах России.

Москвичи тоже имеют доступ к современным технологиям в жилищной сфере. Они могут помочь развитию платформы «Электронный дом», пишет «ФедералПресс».

аис город жкх импортозамещение
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