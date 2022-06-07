Импортозамещающее ПО для оптимизации работы сферы ЖХК разрабатывают в Ульяновской области

Ульяновская компания «АИС Город» разрабатывает ПО, которое поможет россиянам экономить время при решении вопросов с ЖХК и паспортным столом. Об этом сообщает паблик в соцсети «ВКонтакте» под названием «Наша страна Россия».
Через приложение россияне смогут отправить жалобу на неубранный снег, вызвать сантехника, снять показания счетчиков или получить новый паспорт.
Заявки от населения будет принимать и распределять по управляющим компаниям Единая диспетчерская служба.
«АИС Город» полностью заменяет импортное ПО и уже успешно используется в некоторых регионах России.
Москвичи тоже имеют доступ к современным технологиям в жилищной сфере. Они могут помочь развитию платформы «Электронный дом», пишет «ФедералПресс».