Иммунолог Жемчугов: сезонность коронавируса можно будет оценить через год

«SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время — то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии — разгар зимы. Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли сезонным», — указал эксперт.