Новости0

Иммунолог Жемчугов: сезонность коронавируса можно будет оценить через год

Иммунолог Жемчугов: сезонность коронавируса можно будет оценить через год
globallookpress.com/CDC/Keystone Press Agency

Окончательно утверждать, что COVID-19 стал сезонным заболеванием можно будет через год. Об этом заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС.

«SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время — то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии — разгар зимы. Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. Просто надо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли сезонным», — указал эксперт.

Жумчугов уверен, что скорее COVID-19 станет природно-очаговой инфекцией. В таком случае вирус может найти нового носителя в природе.

COVID-19 грипп иммунолог жемчугов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.