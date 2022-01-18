Иммунолог Жемчугов призвал публиковать данные о поступающих в ковидные стационары

Иммунолог Жемчугов призвал публиковать данные о поступающих в ковидные стационары Новости
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Данные о поступающих в стационары вакцинированных пациентах нужно публиковать в открытом доступе, чтобы люди могли сами сделать выводы о результатах применения вакцин, считает иммунолог Владислав Жемчугов.

За год стало понятно, что людям не хватает информации «по всем вопросам», в том числе по конструкции вакцин, результатам их клинических исследований и, самое главное, применения, подчеркнул иммунолог. Восполнить пробел специалист предложил, публикуя в открытом доступе данные о поступающих в больницы пациентах с COVID-19.

«Нужно публиковать данные о тех, кто поступает в больницы, чем они вакцинированы, на каком сроке, с какими титрами антител, чтобы люди сами оценили объективно информацию. Стоит рассказывать об обстановке в регионах с отчетливыми цифрами летальности и заболеваемости, иммунной прослойки», — цитирует Жемчугова ТАСС.

Кроме того, работать сообща и призывать граждан привиться нужно производителям вакцин, подчеркнул специалист. Он призвал объединить усилия, так как «это в интересах всей страны».

Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков посоветовал приходить на вакцинацию против коронавируса здоровым и в респираторной маске. Соблюдение особых мер безопасности необходимо для избегания заражения в очереди, подчеркнул специалист.

 
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COVID-19 вакцинация коронавирус
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