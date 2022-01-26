Иммунолог Жемчугов предупредил о распространении «Омикрона» среди животных

Штамм коронавируса «Омикрон» в течение года может начать распространяться среди животных.

«Омикрон» может оказаться последним вариантом коронавируса перед уходом в другую популяцию. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает ТАСС.

«Один из вероятных вариантов развития событий, что "омикрон" — это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию. Я думаю, что в течение года это произойдет», — сказал Жемчугов.

Он объяснил, что это связано с нарастанием коллективного иммунитета среди людей. Иностранные ученые считают, что новым «хозяином» коронавируса могут стать кошки, грызуны или олени.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте числа госпитализированных с коронавирусом детей. В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%, заявила она, передает RT.

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