Иммунолог Жемчугов дал рекомендации по выбору одежды в сезон активности клещей

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Необходимо правильно выбирать одежду для отдыха на природе в сезон активности клещей, чтобы избежать укуса этих насекомых.
Клещи реагируют на тепло человеческого тела или животного. Они поднимаются по траве и ищут в одежде бреши, чтобы получить доступ к телу.
Именно поэтому важно правильно одеваться. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.
«Например, надеть высокие ботинки, штаны с резинками, куртку на резинках или с манжетами. И самое главное — голова должна быть закрыта, клещи очень любят волосы», — объяснил он в беседе с RT.
После возвращения из леса необходимо обязательно раздеться и осмотреть себя. Особенно тщательно нужно проверить волосы.
Кроме того, укус клеща способен сделать течение коронавируса более тяжелым. Об этом ранее предупредил эпидемиолог Александр Бутенко, передает телеканал «360».
Проснувшиеся весной клещи несут угрозу не только для человека, но и для собак. Кинолог Сергей Курилов дал советы о том, как эффективно защитить своих питомцев, пишет «Царьград».