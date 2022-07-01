Иммунолог Ярцева рассказала о серьезных болезнях, который вызывает любимый продукт россиян

Врач Андрей Продеус в эфире «Первого канала» назвал переработанное мясо продуктом, отказ от которого может увеличить продолжительность жизни. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Народным Новостям», к каким последствиям может привести потребление всеми любимого продукта.
«Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, — все, что запечено, все, что приготовлено. И еще вдобавок консервированное мясо», — рассказал специалист.
По словам Продеуса, вред переработанного мяса заключается в большом количестве соли, которая увеличивает артериальное давление. Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НН отметила, что в переработанном мясе содержатся вещества, которые способствуют долгому хранению продукта, что негативно сказывается на здоровье.
«Согласно научным данным, потребление переработанного мяса повышает риск развития рака кишечника. Продукт влияет на риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Большое потребление такого мяса связано с развитием падагры и камней в почках», — предупредила иммунолог.
По словам Ярцевой, чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо пересмотреть свой рацион питания. В нем не должно быть вредных продуктов, которые производятся из некачественных ингредиентов.
«Лучше всего полностью исключить из рациона продукты из переработанного мяса и потреблять больше натурального. Я рекомендую не налегать на молочные продукты, потому что они повышают уровень холестерина. Покупные молочные продукты не приносят пользы организму. Стоит ограничить потребление быстрых углеводов, это булочки, выпечка и сладости. Лучше перейти на цельнозерновые крупы и хлеб без дрожжей. Нужно потребить больше фруктов и овощей. Стоит есть зелень, салаты. Вредные сладости можно заменить на темный шоколад и сухофрукты», — объяснила эксперт.
Врач подчеркнула, что для долголетия важно также придерживаться здорового образа жизни и не забывать про физическую активность. Стоит вовремя отходить ко сну, чтобы в организме вырабатывался определенный гормон.
«Особое значение играет здоровый образ жизни. Человек должен двигаться, чтобы компенсировать излишки питания и поддерживать нужно давление в сердечно-сосудистой системе. Важно ложиться спасть до 12 ночи. Это влияет на здоровье. Нужно контролировать уровень стресса. Важно соблюдать режим труда и отдыха, находить время на хобби», — подытожила наша собеседница.
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