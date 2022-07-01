Иммунолог Ярцева рассказала о серьезных болезнях, который вызывает любимый продукт россиян

«Лучше всего полностью исключить из рациона продукты из переработанного мяса и потреблять больше натурального. Я рекомендую не налегать на молочные продукты, потому что они повышают уровень холестерина. Покупные молочные продукты не приносят пользы организму. Стоит ограничить потребление быстрых углеводов, это булочки, выпечка и сладости. Лучше перейти на цельнозерновые крупы и хлеб без дрожжей. Нужно потребить больше фруктов и овощей. Стоит есть зелень, салаты. Вредные сладости можно заменить на темный шоколад и сухофрукты», — объяснила эксперт.