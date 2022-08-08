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Иммунолог Вознесенский оценил опасность выявленного в Китае генипавируса «Ланъе»

Иммунолог Вознесенский оценил опасность выявленного в Китае генипавируса «Ланъе»
pxhere.com

Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский оценил опасность нового вида генипавируса «Ланъе», которым в Китае заразились минимум 35 человек.

Этот вирус относится к природно-очаговым. Он встречается только на определенной территории, отметил Сергей Вознесенский. Таким заболеванием можно заразиться в Китае при контакте с некоторыми видами животных, например, с летучими лисами или летучими собаками.

«Вспышек похожими вирусами было несколько. Все они локализовались в Китае или других районах Юго-Восточной Азии», — отметил Вознесенский, пишет «Вечерняя Москва».

Для вируса «Ланъе» характерно разное проявление. Иногда он поражает верхние дыхательные пути. В некоторых случаях он может добраться до головного мозга. Количество летальных исходов незначительно, добавил Сергей Вознесенский. Пока что нельзя сказать, что проблема распространения такого вируса приобрела глобальный масштаб.

воспаление генипавирус головной мозг
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