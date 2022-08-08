Иммунолог Вознесенский оценил опасность выявленного в Китае генипавируса «Ланъе»

Для вируса «Ланъе» характерно разное проявление. Иногда он поражает верхние дыхательные пути. В некоторых случаях он может добраться до головного мозга. Количество летальных исходов незначительно, добавил Сергей Вознесенский. Пока что нельзя сказать, что проблема распространения такого вируса приобрела глобальный масштаб.