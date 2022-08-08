Иммунолог Вознесенский оценил опасность выявленного в Китае генипавируса «Ланъе»

Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский оценил опасность нового вида генипавируса «Ланъе», которым в Китае заразились минимум 35 человек.
Этот вирус относится к природно-очаговым. Он встречается только на определенной территории, отметил Сергей Вознесенский. Таким заболеванием можно заразиться в Китае при контакте с некоторыми видами животных, например, с летучими лисами или летучими собаками.
«Вспышек похожими вирусами было несколько. Все они локализовались в Китае или других районах Юго-Восточной Азии», — отметил Вознесенский, пишет «Вечерняя Москва».
Для вируса «Ланъе» характерно разное проявление. Иногда он поражает верхние дыхательные пути. В некоторых случаях он может добраться до головного мозга. Количество летальных исходов незначительно, добавил Сергей Вознесенский. Пока что нельзя сказать, что проблема распространения такого вируса приобрела глобальный масштаб.