Иммунолог Шуватова назвала весеннее цветение повышающим риск заражения COVID-19 фактором

Тем россиянам, которые страдают от аллергии, врач порекомендовала уехать на время в Черногорию или Турцию. Кроме того, аллергикам можно ехать в Египет, ОАЭ и Таиланд. Что касается внутрироссийских направлений, Шуватова посоветовала выбирать черноморское побережье Кавказа и южный берег Республики Крым.