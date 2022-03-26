Иммунолог Шуватова назвала весеннее цветение повышающим риск заражения COVID-19 фактором

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Весеннее цветение является природным фактором, который повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, предупредила аллерголог-иммунолог Елена Шуватова.
Дело в том, что во время контакта с пыльцой структура слизистой оболочки меняется. Это, в свою очередь, способствует более легкому проникновению вирусов в организм.
«Слизистая оболочка дыхательных путей — тот барьер, который защищает наш организм от проникновения внутрь вредоносных агентов, в частности вирусов. Пыльца изменяет иммунные барьерные функции клеток эпителия дыхательных путей, и человек становится более уязвим для вирусов», — объяснила специалист в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Тем россиянам, которые страдают от аллергии, врач порекомендовала уехать на время в Черногорию или Турцию. Кроме того, аллергикам можно ехать в Египет, ОАЭ и Таиланд. Что касается внутрироссийских направлений, Шуватова посоветовала выбирать черноморское побережье Кавказа и южный берег Республики Крым.