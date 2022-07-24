Иммунолог Пушкова заявила о важности вакцинации против вируса папилломы человека

Медицинский специалист утверждает, что в мире существует множество различных инфекционных заболеваний, против которых были разработаны вакцины. Особую важность имеет вакцинация против вируса папилломы человека, позволяющая снизить вероятность развития рака шейки матки. Врач советует пройти вакцинацию и против вируса герпеса.