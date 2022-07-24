Иммунолог Пушкова заявила о важности вакцинации против вируса папилломы человека

Взрослым россиянам рекомендуется пройти процедуру вакцинации против вируса папилломы человека. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» заявила врач-аллерголог, иммунолог Екатерина Пушкова. Она перечислила самые важные прививки.
Медицинский специалист утверждает, что в мире существует множество различных инфекционных заболеваний, против которых были разработаны вакцины. Особую важность имеет вакцинация против вируса папилломы человека, позволяющая снизить вероятность развития рака шейки матки. Врач советует пройти вакцинацию и против вируса герпеса.
«Прививка от герпес-вируса III типа предотвращает тяжелое течение ветряной оспы и опоясывающего герпеса», — объяснила она.
По словам Пушковой, россиянам также следует привиться против менингококка, провоцирующего развитие гнойного менингита. Кроме того, важной является вакцинация против краснухи, столбняка, дифтерии, коклюша, кори и краснухи.