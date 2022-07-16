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Иммунолог Продеус предупредил об опасности борщевика, крапивы и крыжовника для кожи

Иммунолог Продеус предупредил об опасности борщевика, крапивы и крыжовника для кожи
pxhere.com

Борщевик, крапива и крыжовник представляют наибольшую опасность для кожи человека, особенно в солнечную погоду.

В частности, борщевик способен оставлять ожоги различной степени тяжести. При этом солнечные лучи вызывают изменения в химическом составе сока этого растения, в результате чего возникает солнечный ожог, вплоть до волдырей.

Похожие последствия для здоровья может повлечь крапива. Об этом рассказал иммунолог Андрей Продеус.

Кроме того, опасность представляют и растения с шипами. Например, при уколе шипом крыжовника есть риск заразиться грибком споротрихозом.

«Часть этих растений заражена грибком, называемым споротрихоз. Поэтому полученные от этих колючих растений ранки нужно обрабатывать перекисью водорода, хлоргекседином, спиртовым раствором», — заявил эксперт в своем Telegram-канале.

Также в список опасных растений попала осока. У нее очень острый край, который может легко вызвать глубокие порезы и прочие повреждения, резюмировал Продеус.

борщевик крыжовник порезы растения
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RusNewsToday24
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