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Иммунолог Продеус дал советы для поддержания иммунитета осенью

Иммунолог Продеус дал советы для поддержания иммунитета осенью
pxhere.com

Полезные советы, которые помогут сохранить иммунитет и не заболеть в период осени, дал врач-педиатр, иммунолог Андрей Продеус.

В первую очередь специалист рекомендовал ложиться спать как можно раньше. Качественный сон поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Помимо этого медик посоветовал включить в рацион богатые железом и витаминами продукты, передает издание «Профиль».

По словам Продеуса, люди, которые находятся в депрессии, чаще болеют. Поэтому важно избегать воздействия стресса на организм.

Кроме того, врач рассказал о пользе проветриваний. Дело в том, что именно в закрытом помещении возрастает вероятность заболеть. А чтобы избежать заражения гриппом, необходимо пройти процедуру вакцинации, резюмировал эксперт.

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RusNewsToday24
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