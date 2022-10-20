Иммунолог Продеус дал советы для поддержания иммунитета осенью

Полезные советы, которые помогут сохранить иммунитет и не заболеть в период осени, дал врач-педиатр, иммунолог Андрей Продеус.
В первую очередь специалист рекомендовал ложиться спать как можно раньше. Качественный сон поможет укрепить иммунитет в сезон простуд. Помимо этого медик посоветовал включить в рацион богатые железом и витаминами продукты, передает издание «Профиль».
По словам Продеуса, люди, которые находятся в депрессии, чаще болеют. Поэтому важно избегать воздействия стресса на организм.
Кроме того, врач рассказал о пользе проветриваний. Дело в том, что именно в закрытом помещении возрастает вероятность заболеть. А чтобы избежать заражения гриппом, необходимо пройти процедуру вакцинации, резюмировал эксперт.