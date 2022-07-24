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Иммунолог Крючков заявил о начавшейся в России мини-волне коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о начавшейся в России мини-волне коронавируса
Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Начавшийся подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно назвать мини-волной.

Она не достигнет тех значений, которые фиксировались в стране зимой с приходом штамма «Омикрон». Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Для ковида, хоть это и не сезонная инфекция, но такой компонент есть, это самый неблагоприятный сезон в году. И мы видим такой рост. Я бы в этом смысле озадачился, а именно не ждал большой омикрон-волны, но подъем все равно будет. Я называю это мини-волна», — объяснил он в беседе с URA.RU.

Однако риск большой волны заболеваемости остается высоким, подчеркнул специалист. Существует вероятность, что со второй половины сентября начнется рост числа новых случаев COVID-19.

волна коронавирус Россия
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