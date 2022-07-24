Иммунолог Крючков заявил о начавшейся в России мини-волне коронавируса

«Для ковида, хоть это и не сезонная инфекция, но такой компонент есть, это самый неблагоприятный сезон в году. И мы видим такой рост. Я бы в этом смысле озадачился, а именно не ждал большой омикрон-волны, но подъем все равно будет. Я называю это мини-волна», — объяснил он в беседе с URA.RU.