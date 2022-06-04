Иммунолог Крючков сообщил о необходимости немедленно вакцинироваться после контакта с больным оспой

Вирусолог отметил, что эффективность лекарств против оспы спорная. Если лекарство есть, то оно, скорее всего, слабое. Но есть зарегистрированные препараты, которое применяются. Если выявлен тяжелый случай патологического процесса, то и его можно лечить, добавил Крючков.