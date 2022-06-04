Иммунолог Крючков сообщил о необходимости немедленно вакцинироваться после контакта с больным оспой

После вероятного контакта с человеком, зараженным оспой, необходимо экстренно привиться от данного заболевания, заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Специалист сообщил о противооспенных иммуноглобулинах. Их необходимо ввести человеку, если у него есть подозрение на заражение. Если был контакт с инфицированным, даже если симптомов нет, важно экстренно вакцинироваться.
«Реальной потребности в применении таких препаратов нет, и широкого применения они не находят», — передает слова Николая Крючкова URA.RU.
Вирусолог отметил, что эффективность лекарств против оспы спорная. Если лекарство есть, то оно, скорее всего, слабое. Но есть зарегистрированные препараты, которое применяются. Если выявлен тяжелый случай патологического процесса, то и его можно лечить, добавил Крючков.