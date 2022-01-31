Иммунолог Крючков спрогнозировал резкое падение летальности от COVID-19 к середине года

Ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется к середине 2022 года, а летальность от COVID-19 резко упадет, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Падение смертности от инфекции будет большим, чем при «Омикроне». Крючков также отметил, что ситуация с коронавирусом станет более контролируемой.

«Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет. То есть потребуется меньше ресурсов, чтобы его контролировать. Естественно, заболевание будет легче протекать на популяционном уровне, значительно меньше будут забиты больницы. Но это еще не победа над пандемией», – подчеркнул иммунолог в интервью радио Sputnik.

Кроме того, эксперт заявил, что в России улучшение ситуации будет зависеть от формирования коллективного иммунитета. Он ожидает очень высокие показатели в этой области.

«Где-то к маю или к июню мы должны сделать рывок в выработке коллективного иммунитета», – предположил Крючков.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что ревакцинация повышает количество антител к омикрон-штамму коронавируса.

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