Иммунолог Крючков: спад заболеваемости COVID-19 не говорит о завершении эпидемии

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Коронавирусная инфекция начала постепенно отступать с марта
этого года, однако это не означает, что близится завершение пандемии. Об этом
заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
О дальнейшей динамике можно будет судить лишь по летней
статистике заболеваемости, отметил специалист. Говорить о сроках окончания
пандемии можно и вовсе через год наблюдений, передает радио Sputnik.
«Нужны данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что
процесс перешел из пандемической формы в сезонную. Я думаю, что нужен год
устойчивых данных», — отметил Крючков.
Однако даже если COVID-19 перейдет в разряд сезонных
заболеваний, есть по-прежнему риски его превращения в эпидемию, предупредил
специалист. Она при этом не будет такой же длинной.
Ранее Минздрав зарегистрировал новый препарат от
коронавирусной инфекции. Он получил название «Лагеврио», передает телеканал «360».