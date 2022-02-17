Иммунолог Крючков предупредил о риске тяжелого течения гриппа после перенесенного COVID-19

Гриппозную инфекцию после COVID-19 можно перенести как в легкой форме, так и в тяжелой. Что на это влияет, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Если COVID-19 протекал легко и не вызвал осложнений, то наиболее вероятно, что также будет и с гриппом, отметил специалист. Однако если коронавирус оставил после себя постковид, то существуют определенные риски. Последний диагностируется в течение месяца, поэтому в этот период необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью. Об этом передает радио Sputnik.

«Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее… После заметного эпизода коронавирусной инфекции грипп может еще больше дестабилизировать уже и так нарушенное состояние организма», — объяснил Крючков.

Среди эффективных методов защиты — маски, дистанция и прочие рекомендованные меры. Важно не забывать и про вакцинацию. Если все правила соблюдены, то вероятность подхватить грипп и COVID-19 в один сезон стремится к нулю, заключил специалист.

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