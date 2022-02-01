Иммунолог Крючков предупредил людей с хроническими заболеваниями об опасности «Омикрона»

Люди с иммунодефицитом, хроническими заболеваниями и пожилые граждане подвержены смертельной опасности при заражении штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Тяжелые последствия COVID-19 угрожают тем, у кого неустойчивая иммунная система. Речь идет о людях старше 60 лет. Врач отметил, что с приходом «Омикрона» группы риска не изменились, передает «Москва 24».

«Это все, начиная от ВИЧ-инфекции, особенно в стадии декомпенсации, заканчивая лекарственными иммунодефицитами. То есть когда человек, например, принимает гормоны-глюкокортикостероиды или специальные препараты для лечения онкологических или аутоиммунных заболеваний, которые подавляют иммунную систему», — заявил Крючков.

Однако он поспешил предупредить, что для других категорий граждан COVID-19 так же может представлять опасность. Врач обратил внимание, что после заражения коронавирусом умирают даже здоровые люди.

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