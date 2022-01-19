Иммунолог Крючков: пожилые люди и дети будут чаще умирать от «Омикрона»

Пожилые люди и дети до трех лет находятся в зоне риска по смертности при штамме коронавируса «Омикрон». Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» в беседе с URA.RU отметил, что «Омикрон» начнет бить по всем россиянам. Их смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Летальность увеличилась у детей до трех лет — они стали чаще заражаться и оказываться в больнице.

«Подростки же более устойчивы к вирусу, у них иммунная система находится в активной фазе, все как при гриппе», — заявил Крючков.

Иммунолог также добавил, что к вирусу более устойчивы подростки. В этот период жизни у людей иммунная система находится в активной фазе, подчеркнул специалист.

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