Иммунолог Крючков объяснил причину отказа регионов от «ЭпиВакКороны»

Иммунолог Крючков объяснил причину отказа регионов от «ЭпиВакКороны» Новости
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Вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» не снискали популярности среди населения. Этим объясняется отказ регионов от закупок вакцин, заявил в интервью «Радио 1» иммунолог Николай Крючков.

Он поделился мнением, что надежные данные по безопасности и эффективности «ЭпиВакКороны» отсутствуют, поэтому спрос на нее не такой высокий.

Массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона-Н» фактически не производится, его заменили на «Спутник V», «Спутник Лайт» и в некоторой степени на «Ковивак», отметил ученый в беседе с «Радио 1».

 
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