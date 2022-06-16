Иммунолог Болибок рекомендовал аллергикам использовать маски и очки против тополиного пуха

«То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут», — заявил Болибок в интервью NEWS.ru.