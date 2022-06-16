Иммунолог Болибок рекомендовал аллергикам использовать маски и очки против тополиного пуха

Использование медицинских масок и солнцезащитных очков поможет аллергикам защититься от тополиного пуха. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо защитить от аллергена дыхательные пути и глаза от попадания тополиного пуха. Для этого дома можно установить на окна москитную сетку.
«То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут», — заявил Болибок в интервью NEWS.ru.
Во время выхода на улицу аллергикам следует носить медицинскую маску и солнцезащитные очки во избежание попадания пыльцы в нос, глаза и рот. В случае признаков аллергии рекомендуется обратиться к врачу, чтобы получить лечение.