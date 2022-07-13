Иммунолог Болибок предупредил о риске заражения ветряной оспой и герпесом в бассейне

«Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование. Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки», — приводит слова Болибока NEWS.ru.