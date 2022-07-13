Иммунолог Болибок предупредил о риске заражения ветряной оспой и герпесом в бассейне

Вирусы ветряной оспы и герпеса могут недолгое время оставаться даже в хлорированной воде бассейнов. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.
Специалист перечислил самые распространенные вирусы, которыми можно заразиться в бассейне. В частности, опасность представляют ротавирус и энтеровирус, которые грозят кишечной инфекцией и высыпаниями на коже.
«Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование. Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки», — приводит слова Болибока NEWS.ru.
Также в бассейне некоторое время могут выживать вирусы ветряной оспы, герпеса первого и второго типа. По словам медика, опаснее всего энтеропатогенная кишечная палочка, дизентерия и иерсиния, которая попадает в воду через природные загрязнения.